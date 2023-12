Εικόνες σοκ στο παιχνίδι Μπόρνμουθ – Λούτον για την αγγλική Premier League, με τον αρχηγό των φιλοξενούμενων, Τομ Λόκιερ να καταρρέει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Στο 65ο λεπτό του αγώνα εκτυλίχθηκαν σκηνές τρόμου στο γήπεδο της Μπόρνμουθ, καθώς ο Λόκιερ της Λούτον έπεσε στο έδαφος μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι και έχασε φανερά της αισθήσεις του, προκαλώντας… πανικό στις δύο ομάδες.

Πάνω του έτρεξαν αμέσως, τα ιατρικά τιμ από τους δύο πάγκους και σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Ουαλός ποδοσφαιριστής κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του, ανταποκρινόμενος στα ερεθίσματα των γιατρών. Αυτή ήταν πάντως η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στον ίδιο, αφού είχε πέσει στο χορτάρι και στον περσινό τελικό ανόδου της Λούτον στο Γουέμπλεϊ. Έκτοτε έκανε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην καρδιά του, το οποίο οδηγούσε σε αρρυθμία και ταχυπαλμίες. Οι γιατροί άναψαν το “πράσινο φως” για να αγωνιστεί ξανά, αλλά φαίνεται ότι κάποιο πρόβλημα παρέμεινε.

Tom Lockyer has collapsed on the field during the Luton vs Bournemouth match. Pray for Tom! 🙏pic.twitter.com/9b0cfWKKF7