Premier League: Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ ξεχώρισαν στην ενδεκάδα της χρονιάς

Πέντε παίκτες της Άρσεναλ και τέσσερις της Μάντσεστερ Σίτι περιλαμβάνει η καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς, όπως ψηφίστηκε από τους ίδιους του ποδοσφαιριστές της Premier League της Αγγλίας.

Η Ένωση των ποδοσφαιριστών της Premier League, ανακοίνωσε την καλύτερη ενδεκάδα της περασμένης χρονιάς και σε αυτή πρωταγωνιστούν οι συμπαίκτες τους από την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι και τη δεύτερη, Άρσεναλ.

Η ενδεκάδα της χρονιάς: Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ) Σαλιμπά (Άρσεναλ), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Γουόκερ (Μάντσεστερ Σίτι), Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Ράις (Άρσεναλ), Όντεγκααρντ (Άρσεναλ), Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι) και Γουότκινς (Άστον Βίλα).

