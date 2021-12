Ο κορονοϊός φαίνεται ότι συνεχίζει να “ταλαιπωρεί” τις αρχές και στην Αγγλία, επηρεάζοντας και το πρωτάθλημα της Premier League, όπου είναι πιθανό να υπάρξουν και νέα μέτρα.

Μια σειρά από νέα κρούσματα έχουν φέρει αιτήματα για αναβολές αγώνων, ενώ από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όλοι οι οπαδοί στις κερκίδες θα είναι αναγκασμένοι να παρουσιάσουν πιστοποιητικά εμβολιασμών.

Η μετάλλαξη Όμικρον όμως έχει αυξήσει γενικότερα την ανησυχία για το μέλλον του πρωταθλήματος και στις ομάδες φοβούνται ένα νέο “λουκέτο” στα γήπεδα για τους οπαδούς, το οποίο και θα μειώσει δραματικά και πάλι τα έσοδά τους.

🚨 NEW: Fans attending sports events including Premier League matches this weekend are expected to be required to have vaccine passports or proof of a negative test as part of new government rules to tackle the Covid pandemic. #awlive [times] pic.twitter.com/LjIsgSDuA6

Tottenham are set to ask the Premier League to postpone Sunday’s game vs. Brighton due to a COVID-19 outbreak.



Up to seven players and at least two coaching staff members have tested positive, per @CDEccleshare pic.twitter.com/8uUIIPeOvW