Νέα εποχή με πολλά χρήματα για τη Νιούκαστλ, αφού ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταβίβαση των μετοχών της σε ένα fund από πάμπλουτους Σαουδάραβες.

Με ένα deal της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ για το 80% των μετοχών της αγγλικής ομάδας, ο Πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο Γιασίρ Αλ – Ρουμαγιάν εισέρχονται στην Premier League και “εκτοξεύουν” τις προσδοκίες για τις “καρακάξες”.

Κι αυτό γιατί η περιουσία τους είναι ατελείωτη και υπολογίζεται ότι έχουν πολύ περισσότερα χρήματα τόσο από τους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι, όσο και από το “αφεντικό” της Παρί Σεν Ζεμέν. Στην Αγγλία αναφέρουν μάλιστα ότι είναι 10 φορές πιο πλούσιοι από τους πρώτους και 50 φορές πιο πλούσιοι από τον Αλ Κελαϊφί των Παριζιάνων.

