Απίστευτη εικόνα για γήπεδο της Premier League και δη, το “Ετιχάντ” της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ένα ποντίκι εμφανίστηκε να κάνει τη… βόλτα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την 20η αγωνιστική της Premier League, ένα ποντίκι βρέθηκε να τρέχει στο χορτάρι του γηπέδου, με την κάμερα να καταγράφει το απίθανο στιγμιότυπο.

Όπως είναι λογικό, το video έγινε viral στα social media, με πολύ κόσμο να απορεί για την κατάσταση στο γήπεδο της πρωταθλήτριας Αγγλίας και νικήτρια του Champions League.

There’s a rat on the pitch at the Etihad Stadium 🐭😅pic.twitter.com/klMP4KRS2m