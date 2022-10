Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε “όρθια” στο Στάμφορντ Μπριτζ με τον Κασεμίρο να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις σε 1-1 και να χαρίζει στην ομάδα του το βαθμό στο ντέρμπι με την Τσέλσι στην Premier League.

Μετά από ένα “σφιχτό” ματς στο Λονδίνο, η Τσέλσι άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Ζορζίνιο στο 87′ και φάνηκε να παίρνει τη νίκη, αλλά ο Κασεμίρο είχε διαφορετική άποψη και με μία φοβερή κεφαλιά στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, “πάγωσε” τους γηπεδούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε έτσι σε απόσταση ενός βαθμού από την Τσέλσι στη βαθμολογία, σε ένα ματς που έμεινε εκτός αποστολής ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά το πειθαρχικό παράπτωμά του κόντρα στην Τότεναμ.

Casemiro scoring headers in the last minute to bring his team back into the game. Bro has that Ramos CLUTCHNESS. pic.twitter.com/Sd5XIsYYvQ