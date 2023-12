Η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-0 στην έδρα της Άρσεναλ, σε ένα ματς το οποίο έχει προκαλέσει όμως έντονες συζητήσεις στην Premier League, για τη φάση του πρώτου γκολ και το VAR.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το δεύτερο γκολ της Γουέστ Χαμ στην αναμέτρηση, αλλά το γκολ που άνοιξε το σκορ έχει προκαλέσει… σάλο, καθώς η μπάλα είναι πιθανό να είχε περάσει εκτός γηπέδου, στην πάσα που έγινε πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Ο Μπόουεν ήταν αυτός που πρόλαβε (;) να πασάρει στο Σούτσεκ για το 1-0 στο ματς, με τον διαιτητή να δείχνει σέντρα και το VAR να δηλώνει… άγνοια. Ο παίκτης της Γουέστ Χαμ “έκρυβε” την μπάλα σχεδόν σε όλα τα καλά πλάνα που είχε στη διάθεσή του ο VARίστας και έτσι δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα για τη φάση, με το γκολ να μετράει κανονικά.

Souček nets his 8⃣th goal of the season! ⚒️ pic.twitter.com/dhGCcRDJ0i