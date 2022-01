Ο Ζοσέ Σα πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Γουλβς στην Αγγλία και σε συνέντευξή του στο Sky Sports υπογράμμισε την παρουσία του στον Ολυμπιακό, ως κομβικό “βήμα” για την καριέρα του.

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας, που βρίσκεται πίσω από τη δεύτερη καλύτερη άμυνα της φετινής Premier League, τόνισε ότι η παρουσία του στον Πειραιά για τρία χρόνια, αύξησε την αυτοπεποίθησή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σα ανέφερε: «Τα τρία χρόνια στον Ολυμπιακό με βοήθησαν, έπαιζα πολύ και ωρίμασα, χρειαζόμουν την αυτοπεποίθηση αυτή. Τα χρόνια μου εκεί ήταν πολύ καλά.

Τώρα είμαι στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Νομίζω πως ήρθα εδώ την κατάλληλη στιγμή. Ίσως να μπορούσα να έρθω και έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά πιστεύω πως ήρθα όταν έπρεπε».

Wolves goalkeeper Jose Sa reflects on his strong start at Molineux, facing Cristiano Ronaldo and praise from Gary Neville who picked him out as the signing of the season so far 👇