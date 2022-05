Η Καρολίνα Πλίσκοβα αποχαιρέτησε… πολύ νωρίς το Roland Garros με την Λεολιά Ζανζάν να την “πετάει” εκτός Grand Slam.

Η Καρολίνα Πλίσκοβα (νο 8 στην παγκόσμια κατάταξη) έγινε η έκτη τενίστρια από την πρώτη δεκάδα της WTA που είπε.. αντίο στο Roland Garros.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 30χρονη Τσέχα (φιναλίστ στο Wimbledon το 2022), υπέστη ήττα σοκ στον 2ο γύρο από τη Γαλλίδα Λεολιά Ζανζάν, μία αθλήτρια που στα 26 της χρόνια βρίσκεται στο Νο 227 της παγκόσμιας κατάταξης και μετέχει για πρώτη φορά στην καριέρα της -με wild card- σε τουρνουά Grand Slam.

Η Ζανζάν κυριάρχησε απόλυτα της “μεγάλης” της αντιπάλου και χρειάστηκε μόλις 75 λεπτά για να φτάσει στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της με 6-2, 6-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇫🇷 Wildcard wonder 🇫🇷



In her maiden Grand Slam, world No.227 Leolia Jeanjean upsets No.8 seed Karolina Pliskova 6-2, 6-2 for a first career top 10 win and third round#RolandGarros pic.twitter.com/N01ZHyC2K2