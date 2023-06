Μετά από μία συγκλονιστική “μάχη”, που διήρκησε πάνω από πέντε ώρες, ο Ντάνιερλ Αλτμάιερ επικράτησε με 3-2 σετ [6-7(0), 7-6(7), 1-6, 7-6(4), 7-5] του Γιανίκ Σίνερ και έκανε την έκπληξη στο Roland Garros.

Ο Σίνερ (Νο9 στην παγκόσμια κατάταξη) ήταν ένα από τα φαβορί ακόμη και για τον τίτλο στο Roland Garros, αλλά ο Αλτμάιερ πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση και άντεξε μέχρι τέλους, για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Ο Γερμανός, Νο79 στον κόσμο, πανηγύρισε έτσι με… κλάματα τη μεγάλη επιτυχία του. Μετά το τέλος του αγώνα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, σε μία φοβερή στιγμή από το φετινό Γκραν Σλαμ της Γαλλίας.

What it means 🧡 Take a bow @daniel_altmaier ! #RolandGarros pic.twitter.com/lhYKiiNQht

A standing ovation on Lenglen for the man of the hour.



Soak it up @daniel_altmaier ⭐#RolandGarros pic.twitter.com/dGhwOXk5N3