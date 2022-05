Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα βρήκε δύσκολα κόντρα στον Ζντένεκ Κόλαρ, Νο134 στην παγκόσμια κατάταξη, και μετά το τέλος του αγώνα παραδέχθηκε ότι ο αντίπαλό του κατάφερε να τον εκνευρίσει.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν εμφανώς ανακουφισμένος μετά το τέλος του αγώνα, ενώ ξέσπασε μετά τον τελευταίο πόντο, αλλά έβγαλε το… καπέλο στον Γερμανό τενίστα.

«Με τρέλανε. Εκνευριζόμουν γιατί ήταν πίσω από κάθε μπάλα. Δεν ήταν εύκολο. Τον συγχαίρω ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι και κατέβαλλε τεράστια προσπάθεια. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, μεγάλης διάρκειας. Έψαχνα σε όλο το παιχνίδι να βρω τον τρόπο να κερδίσω. Τα κατάφερα», είπε αμέσως μετά τη νίκη του ο Τσιτσιπάς.

