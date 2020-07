Η Νάπολι επικράτησε με 2-0 της Σασουόλο και βρέθηκε στο -1 από την 6η θέση της Serie A και τη Μίλαν, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε στο πρωτάθλημα Ιταλίας.

Οι Ναπολιτάνοι πήραν μία απίθανη νίκη σε ένα παιχνίδι, όπου ο αντίπαλός τους είχε όχι ένα και δύο, αλλά τέσσερα ακυρωμένα γκολ μέσω VAR. Ο Χυσάι στο 8′ και ο Άλαν στο 90′ πέτυχαν έτσι τα μοναδικά γκολ που μέτρησαν στο ματς και χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του Γκατούζο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παιχνίδι αγωνίστηκαν και δύο Έλληνες, με τον Κώστα Μανωλά να ξεκινάει βασικός, αλλά να αποχωρεί τραυματίας στο 59′ και τον Κυριακόπουλος να περνάει στο ματς ως αλλαγή στο 83′.

#SomthinFishy Napoli midfielder Allan (Al to his mates) continues to be rumoured to join Everton. Some Italian Journos are saying the deal is nearly done for the 29 year old. Here is the goal he scored tonight. 🐟🐟🐟 pic.twitter.com/FQpSleHyBa