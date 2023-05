Μετά από 33 ολόκληρα χρόνια, η Νάπολι είναι και τυπικά η νέα πρωταθλήτρια Ιταλίας, καθώς με την ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Ουντινέζε, κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο στη Serie A.

Από την εποχή του Ντιέγκο Μαραντόνα και μετά, η Νάπολι δεν κατάφερε να επανέλθει στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου, μέχρι και… σήμερα. Με νέο “ήρωα” τον Βίκτορ Οσιμέν, ο οποίος πέτυχε και το ιστορικό γκολ κόντρα στην Ουντινέζε, οι Ναπολιτάνοι είναι ξανά πρωταθλητές.

Έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, η Νάπολι χρειαζόταν μόλις ένα βαθμό για να “σφραγίσει” τον τίτλο και τα κατάφερε έστω και δύσκολα στην έδρα της Ουντινέζε. Ο Λόβριτς την έβαλε πίσω στο σκορ από νωρίς, αλλά ο Οσιμέν “απάντησε” και το δικό του γκολ ήταν αυτό που χάρισε την ισοπαλία και το τρόπαιο της Serie A στην ομάδα του Σπαλέτι.

Ο επιθετικός της Νάπολι πέτυχε το 22ο γκολ του σε 26 παιχνίδια της Serie A και θυμίζοντας… Μαραντόνα, προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς από τους 10.000 οπαδούς της ομάδας του στο γήπεδο, αλλά και όλο τον κόσμο στην ιταλική πόλη του Νότου.

Napoli would have made Diego Maradona so proud 🥰 pic.twitter.com/L2itXsZTsT