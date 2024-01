Σάλος στην Ιταλία, με πατέρα ποδοσφαιριστή να έχει ανάρμοστη συμπεριφορά και να χτυπάει τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, σε αγώνα για τη Serie C. Τι φέρεται να υποστήριξε ο δράστης.



Έπεσαν “ψιλές” με τη λήξη του αγώνα Τσεζένα – Όλμπια για τον δεύτερο όμιλο της Serie C. Ο πατέρας του Αλβανού επιθετικού, Κριστιάν Σπέντσι, επιτέθηκε και χτύπησε τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, Φίλιππο Ρινάλντι, με τα μέλη της ομάδας της Τσεζένα να μπαίνουν στη συνέχεια στη μέση.

Ο πατέρας του Σπέντσι φέρεται να υποστήριξε πως προχώρησε σε αυτή την αχαρακτήριστη κίνηση, μετά από ένα φάουλ που έκανε ο Ρινάλντι στον γιο του, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο με τραυματισμό στο φρύδι.

A última da Serie C na Itália… o pai de Cristian Shpendi, do Cesena, invadiu o campo para agredir o goleiro Filippo Rinaldi, do Olbia. Tudo porque Shpendi tinha se machucado num choque entre eles.pic.twitter.com/IDO5T26iZJ