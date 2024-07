Snoop Dogg: Η χορευτική παρουσία του Αμερικανού ράπερ κατά την Ολυμπιακή λαμπαδηδρομία στο Παρίσι

Ο διάσημος ράπερ, Snoop Dogg συμμετείχε στην λαμπαδηδρομία των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 και κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, με το “χορευτικό” που έκανε, κρατώντας την Ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους του Παρισιού.

Ο Snooop Dogg ήταν ανάμεσα στους τελευταίους -και διάσημους- λαμπαδηδρόμους που μετέφεραν την Ολυμπιακή Φλόγα στο Παρίσι, λίγες ώρες πριν την Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024.

Ο Αμερικανός ράπερ κατάφερε να ξεχωρίσει όχι μόνο με το ψηλόλιγνο παρουσιαστικό του, αλλά και με τον τρόπο που μετέφερε την αναμμένη Ολυμπιακή δάδα.

Snoop Dogg is passed the Olympic Flame, ahead of the Opening Ceremony later today. #Paris2024 #Olympics #OpeningCeremonypic.twitter.com/Jerm7KshTT