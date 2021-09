Το διάσημο αμερικανικό περιοδικό Sports Illustrated ανακοίνωσε τη λίστα με τους 100 κορυφαίους παίκτες του NBA και ο πρωταθλητής του 2021, Γιάννης Αντετοκούνμπο, βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς και MVP των τελικών παρέμεινε στην ίδια θέση με πέρυσι, αλλά έχοντας διαφορετικό Νο1 από πάνω του στη σχετική κατάταξη. Κι αυτό γιατί τον Λεμπρόν Τζέιμς διαδέχτηκε ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος ηττήθηκε πάντως από τον Greek Freak στα play off.

O “Βασιλιάς” δε έχασε δύο θέσεις και είναι πια τρίτος, με τον Στεφ Κάρι να “ανεβαίνει” στην τέταρτη θέση και τον MVP της κανονικής διάρκειας του NBA, Νίκολα Γιόκιτς, να “κλείνει” την πρώτη πεντάδα.

1. Κέβιν Ντουράντ (από 6)

2. Γιάννης Αντετοκούνμπο (από 2)

3. ΛεΜπρόν Τζέιμς, Λέικερς (από 1)

4. Στεφ Κάρι, Ουόριορς (από 5)

5. Νίκολα Γιόκιτς, Νάγκετς (από 8)

6. Λούκα Ντόντσιτς, Μάβερικς (από 9)

7. Τζέιμς Χάρντεν, Νετς (από 4)

8. Τζοέλ Εμπίντ, Σίξερς (από 10)

9. Άντονι Ντέιβις, Λέικερς (από 7)

10. Καουάι Λέοναρντ, Κλίπερς (από 3)

