Super League 2: ΠΑΟΚ Β – Ηρακλής και Χανιά – Καλαμάτα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αναλυτικά το πρόγραμμα

Δείτε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League 2 σε πρώτο και δεύτερο όμιλο, αλλά και συνολικά του πρωταθλήματος.

Ντέρμπι με το… καλημέρα έβγαλε η κλήρωση για το πρωτάθλημα στη Super League 2, με τον ΠΑΟΚ Β΄ υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ ο Μακεδονικός θα αντιμετωπίσει τον Διαγόρα στη Ρόδο.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στον Α Όμιλο:

Διαγόρας Ρόδου – Μακεδονικός

ΑΕΛ – Καβάλα

Καμπανιακός – Νίκη Βόλου

Εθνικός Κεραμιδίου – ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ Β΄ – Ηρακλής-Φούρνοι Βενέτη

Η πρεμιέρα στον Β όμιλο

Αστέρας Τρίπολης B΄ – Πανιώνιος

Παναχαϊκή – ΑΕΚ Β΄

Χανιά – Καλαμάτα

Ηλιούπολη – Αιγάλεω

Παναργειακός – Κηφισιά

Οι αγωνιστικές του πρωταθλήματος

Το format

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας θα έχουμε, σε κάθε όμιλο, ξεχωριστά Play Off και Play Out όπως και πέρσι. Στα Play Off θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-5 και στα Play Out από την 6η και κάτω. Οι ομάδες θα διαιρέσουν τους βαθμούς τους κατά ήμισυ (/2), ενώ οι αγώνες και των Play Off και των Play Out θα είναι διπλοί, δηλαδή θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας. Ετσι δεν θα υποβιβαστεί κανείς απευθείας μετά την ολοκλήρωση της regular season, όπως συνέβη πέρσι

Μετά το φινάλε και των έξτρα πρωταθλημάτων θα προβιβαστούν στη μεγάλη κατηγορία οι πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (σ.σ. δύο αθροιστικά), ενώ θα πέσουν δύο από κάθε όμιλο (σ.σ. 4 αθροιστικά).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κανονική διάρκεια θα ισχύουν τα αντίστοιχα κριτήρια του ΚΑΠ, ενώ μετά το τέλος των Play Off και Play Out το κριτήριο θα είναι η ανώτερη θέση που έχουν καταλάβει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.