«Κωνσταντέλιας και Κουλιεράκης είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου» αναφέρει χαρακτηριστικά η UEFA για τους δυο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, κάνοντας ειδική αναφορά στον πρώτο.

Η UEFA επέλεξε 40 παίκτες, κάτω των 21 ετών, που αξίζει να προσέξει κάποιος το 2024. Παίκτες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν. Ανάμεσά τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τον πρώτο -μάλιστα- να τοποθετείται στους 40 πιο υποσχόμενους ποδοσφαιριστές.

«Ο (Γιάννης) Κωνσταντελιάς και ο συμπαίκτης του Κωνσταντίνος Κουλιεράκης φαίνεται να είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου με αμφότερους ήδη στην εθνική ομάδα της χώρα τους. Ο επιθετικός μέσος καθιερώθηκε σε επίπεδο συλλόγου το 2022/23, έχει εντυπωσιακή ικανότητα ντρίμπλας και ο συνδιασμός με τους συμπαίκτες του γίνεται αβίαστα», αναφέρει χαρακτηριστικά η UEFA στην ιστοσελίδα της, στη μεγάλη λίστα με το όνομα: «Players to watch out for in 2024: Who could star in European football this year».

Οι 40 παίκτες-όπως αναφέρει η UEFA- έχουν επιλεγεί «από το δίκτυο των ρεπόρτερ, των ανταποκριτών και των συντακτών της από όλη την ήπειρο, προκειμένου να προβλέψει ποιοι νεαροί παίκτες θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν στην ευρωπαϊκή σκηνή το 2024».

Ανάμεσα στις προηγούμενες επιλογές, χρόνων που προηγήθηκαν, αναφέρει τις περιπτώσεις των, Έρλινγκ Χάαλαντ (2019), Ραφαέλ Λεάο (2020), Τζούντ Μπέλιγχαμ (2021 ) και Γκάβι (2022).