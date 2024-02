UEFA: Τα χρήματα που θα μοιράσει στις ομάδες για τις τρεις διοργανώσεις μέχρι το 2027

Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε τα νέα οικονομικά δεδομένα, των ομάδων που θα αγωνιστούν και στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις της τριετίας 2024-2027.

Συγκεκριμένα η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA σε σύσκεψή της στο Παρίσι, γνωστοποίησε το τρόπο διανομής των εσόδων για τις τρεις διασυλλογικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 2024 μέχρι και το 2027.

Οι ομάδες δηλαδή που θα βρεθούν στους ομίλους των Champions, Europa και Conference League θα μοιραστούν ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο θα αγγίζει τον χρόνο τα 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα ένα ποσό ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ θα δίνεται για το Champions League γυναικών και το UEFA Youth League.

Από το συνολικό ποσό που είναι διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες συλλόγους (3.317 εκατ. ευρώ), το μεγαλύτερο μέρος πλειοψηφία (74,38%) προορίζεται για το Champions League.

Συγκεκριμένα οι σύλλογοι θα λάβουν ένα ποσό που φτάνει τα 2.46 δισ. ευρώ, ενώ 565 εκατ. ευρώ (17,02%) θα δοθούν στους συλλόγους που αγωνίζονται στο UEFA Europa League και 285 εκατ. ευρώ (8,60%) στους συλλόγους του UEFA Conference League.

