Ο Ίσραελ Αντεσάνια είναι και πάλι ο middleweight πρωταθλητής του UFC, μετά τη νίκη του επί του Άλεξ Περέιρα. Όπως συνηθίζει, η είσοδός του στο οκτάγωνο είχε μια ιδιαίτερη στιγμή, θυμίζοντας σε όλους το παλιό “αστέρι” του WWE, τον “Triple H”.

Ο Ίσραελ Αντεσάνια έστειλε για… ύπνο τον Άλεξ Περέιρα με δυο τρομερά χτυπήματα στο κεφάλι στα 4:21 του δεύτερου γύρου -στο main event του UFC 287- κι έγινε και πάλι πρωταθλητής στην middleweight κατηγορία.

Ένα αποτέλεσμα… εκδίκηση για τον Αντεσάνια, μετά τις συνεχόμενες ήττες του από τον Περέιρα σε kickboxing και MMA.

Ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί, με τον Αντεσάνια να έχει στα πόδια του τον αντίπαλο και να τον “αποτελειώνει” με… βέλη! Εντύπωση προκάλεσε και η είσοδος του στο οκτάγωνο, θυμίζοντας σε όλους την κίνηση που έκανε ο θρύλος του WWE, “Triple H”.

Israel Adesanya carry Naija frustration go knock pesin out pic.twitter.com/IWeOPgZzk8

ADESANYA GETS ONE BACK! HE KNOCKS PEREIRA OUT COLD! #UFC287 pic.twitter.com/P01reBg6je