Μόλις στα 19 της χρόνια, η Κόκο Γκοφ κατέκτησε το US Open και έγινε η νεότερη τενίστρια που τα καταφέρνει στο Αμερικανικό Γκραν Σλαμ, μετά τη Σερένα Γουίλιαμς.

Μετά τη νίκη της επί της Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό του US Open, η Κόκο Γκοφ ξέσπασε σε κλάματα και έσπευσε να αγκαλιάσει τους γονείς της και την προπονητική της ομάδας, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή. “Είδα για πρώτη φορά τον πατέρα μου να κλαίει”, δήλωσε η ίδια η 19χρονη Αμερικανίδα στη συνέχεια.

Μετά τις αγκαλιές με τους γονείς της πάντως, και πριν την απονομή του τροπαίου, η Γκοφ γονάτισε και προσευχήθηκε στο Θεό, υποστηρίζοντας ακολούθως ότι προσεύχεται μόνο να μπορεί να δώσει το 100% του εαυτού της και ποτέ για τη νίκη.

Hugs all around for the Gauff family! 🤗 pic.twitter.com/OFWxBD2c3j

.@CocoGauff took a moment to soak it all in after winning her first Grand Slam title ❤️ pic.twitter.com/elBGm2wQeC