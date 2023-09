Τις υψηλές θερμοκρασίες που αντιμετωπίζουν οι τενίστες κατά τη διάρκεια του φετινού US Open, σχολίασε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, εκφράζοντας “ανοικτά” την έντονη ανησυχία του.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έδειξε αρκετές φορές -κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Αντρέι Ρούμπλεφ, στα προημιτελικά του US Open– να… υποφέρει από τις έντονες θερμοκρασίες.

Ο Ρώσος τενίστας, μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει και ένα ανησυχητικό σχόλιο, σχετικά με την υγεία όλων των αθλητών, που αγωνίζονται υπό αυτές τις συνθήκες.

«Κάποια μέρα ένας τενίστας θα πεθάνει και τότε όλοι θα πάρουν την κατάσταση στα σοβαρά», ακούστηκε να λέει ο Ρώσος τενίστας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ρούμπλεφ, ενώ σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα τόνισε:

«Με αυτές τις συνθήκες υποφέραμε και εγώ και ο αντίπαλός μου. Ήταν πολύ δύσκολο και για τους δυο μας. Μετά το τέλος του πρώτου σετ πραγματικά δεν μπορούσα να εστιάσω στο μπαλάκι. Έπαιζα με το ένστικτο. Και οι δυο μας είμαστε πολύ κουρασμένοι» ανέφερε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος χρησιμοποίησε -σε αρκετά διαλείμματα- πετσέτες με πάγο, για να δροσιστεί.

Daniil Medvedev on the conditions in his match against Andrey Rublev:



“One player is gonna die. And they’re gonna see.” pic.twitter.com/zQhXWmdGQU