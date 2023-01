Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ματέο Μπερετίνι με 2-1 σετ στο United Cup, μπροστά σε μία φοβερή ελληνική κερκίδα που τον ενίσχυσε καθόλη τη διάρκεια του αγώνα και τον αποθέωσε στο τέλος.

Με τον Μπερετίνι να παίρνει μάλιστα προβάδισμα στο ματς, ο Τσιτσιπάς προσπάθησε αρκετές φορές να πάρει ενέργεια από την κερκίδα και στο τέλος τόνισε ότι όλοι μαζί έκαναν την ανατροπή.

“Τους χρειαζόμουν όλους για να με ανεβάσουν. Τι ατμόσφαιρα! Την αγαπώ. Συγχαρητήρια σε εσάς, νικήσαμε όλοι μαζί”, ανέφερε ο Στέφανος, που στη συνέχεια μίλησε και για τη χθεσινή ήττα της Μαρίας Σάκκαρη. “Λίγο έλειψε να πάθω έμφραγμα στον αγώνα της και κατάλαβα πως νιώθουν οι φίλοι μου όταν με βλέπουν σε ματς θρίλερ. Πάλεψε όμως πολύ και είμαι περήφανος για αυτή γιατί έπρεπε να συνηθίσει και σε δύσκολες αλλαγές συνθηκών από το Περθ στο Σίδνεϊ”, είπε ο Τσιτσιπάς, που αναμένεται να αγωνιστεί ξανά με την Σάκκαρη στο διπλό.

Still alive 🇬🇷



The moment @steftsitsipas defeated Matteo Berrettini to keep Greece in the hunt at #UnitedCup. pic.twitter.com/GMsj92e8fc