Ο τελικός του Wimbledon φιλοξένησε αρκετούς διάσημους, με την Κέιτ Μίνλτετον να κλέβει την παράσταση, παραδίδοντας και τα τρόπαια τόσο στον νικητή Νόβακ Τζόκοβιτς, όσο και στον ηττημένο Νικ Κύργιο.

Η Δούκισσα του Κέμπριτζ βρέθηκε στο κορτ μετά το τέλος της αναμέτρησης και χαιρέτησε τους πάντες, πριν βρεθεί δίπλα σε Τζόκοβιτς και Κύργιο για να συμμετάσχει στην απονομή.

Λίγο αργότερα μάλιστα, μαζί με τον σύζυγό της Πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον γιο της Πρίγκιπα Τζορτζ, συνομίλησαν με τον τροπαιούχο του Wimbledon,. ο οποίος και έδωσε το τρόπαιο στον τελευταίο για να το κρατήσει. “Μη σου πέσει” είπε ο πατέρας του, με το στιγμιότυπο να καταγράφεται στην κάμερα της διοργάνωσης.

“Don’t drop it!” 😅



It’s been a special first #Wimbledon visit for Prince George 🏆#CentreCourt100 | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VKXg06hPCU