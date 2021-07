Ο Ρότζερ Φέντερερ αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Wimbledon αφού ηττήθηκε 3-0 σετ από τον Χούμπερτ Χουρκάτς, αλλά δέχτηκε ένα απίστευτο standing ovation κατά την αποχώρησή του από το κεντρικό κορτ.

Με απογοητευτικό τρόπο μεν, ο οποίος δεν μπορεί να «σβήσει» δε τις μεγάλες στιγμές που ΄’εχει προσφέρει στο τένις, αποκλείστηκε ο Ρότζερ Φέντερερ από τον Χούμπερτ Χουρκάτς στα προημιτελικά του Wimbledon, αφού ηττήθηκε 3-0 σετ χάνοντας μάλιστα το τελευταίο με 6-0!

Στην αποχώρησή του από το κεντρικό κορτ 15.000 άνθρωποι στάθηκαν όρθιοι αποθεώνοντάς τον, καθώς είναι αμφίβολο αν ο «θρυλικός» Ελβετός τενίστας θα επιστρέψει στην αγαπημένη του -όπως έχει δηλώσει- διοργάνωση, αφού ήδη διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του.

An ovation for 22 years of memories 👏



It’s been a pleasure as always, @rogerfederer #Wimbledon pic.twitter.com/GvsOenp68C