Ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα και την καταστροφή του γηπέδου «Yuri Gagarin Arena», που ανήκει στην ουκρανική ομάδα της Ντέσνα Τσερνίχιβ.

Οι βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών, μετέτρεψαν σε χαλάσματα τις κερκίδες, αλλά και τον αγωνιστικό χώρο του ιστορικού γηπέδου, στο οποίο αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στο ξεκίνημα της καριέρας του και ένα διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Αντρέι Γιαρμολένκο.

Το γήπεδο της Ντέσνα βέβαια είναι μόνο ένα από τα πολλά αθλητικά κέντρα που διαλύθηκαν ως αποτέλεσμα του πολέμου στη χώρα. Εικόνες έχουν γίνει πάντως viral και είναι σίγουρα τρομακτικές.

😢 “The stadium had been bombed for three nights in a row”: see how the home stadium of Desna #Chernihiv looks now. #StopRussianAgression pic.twitter.com/NKLK8ZktbX