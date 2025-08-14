ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Πότε θα γίνουν τα παιχνίδια για τα πλέι οφ του Conference League

Η ΑΕΚ κατάφερε να “λυγίσει” στην παράταση τον Άρη Λεμεσού και πήρε την πρόκριση για τα πλέι οφ του Conference League, όπου και θα αντιμετωπίσει πλέον την Άντερλεχτ, για μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Με ισοπαλία στο δεύτερο ματς, η Άντερλεχτ απέκλεισε τη Σέριφ Τιρασπόλ χάρη στην ευρεία νίκη με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και θα βρεθεί απέναντι από την ΑΕΚ για μία διπλή “μάχη” πρόκρισης στη League Phase του Conference League.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου στο Βέλγιο, με τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (28/08/25) στην OPAP Arena, με την Ένωση να έχει ξανά το δεύτερο ματς στην έδρα της, μπροστά στους οπαδούς της.