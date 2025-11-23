ΑΕΚ – Άρης: Η επιστροφή του Μανόλο Χιμένεθ στη Νέα Φιλαδέλφεια και η ανάγκη για νίκη

Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (21:00, COSMOTE SPORT 1 HD, Newsit.gr) τον Άρη για την 11η αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς που αλλά όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ -με την οποία κατέκτησε τη Super League αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας- θα πατήσει για πρώτη φορά το χορτάρι της OPAP Arena (σ.σ. είχε βρεθεί στο χώρο, όταν το γήπεδο ήταν ακόμα εργοτάξιο), αλλά ως αντίπαλος, θα τιμηθεί από τους “κιτρινόμαυρους” πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Άρη και αναμένεται να αποθεωθεί!

Ο αγώνας έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δυο ομάδες. Με ματς λιγότερο από τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ βρίσκεται στο -6 από τον πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα και θέλει μόνο τη νίκη, μια αγωνιστική πριν παίξει στην έδρα του Παναθηναϊκού και λίγες ημέρες πριν από τον κρίσιμο αγών στην έδρα της Φιορεντίνα, για το Conferfence League.

Ο Άρης προέρχεται από έξι συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, γεγονός που τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση και έχει δημιουργήσει συνθήκες πίεσης, καθώς έμεινε πίσω στη βαθμολογία (13 βαθμοί).

Στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους Ελίασον, Κουτέσα, ενώ ο Πιερό τραυματίστηκε στον αγώνα της Αϊτής και η κατάσταση του θα επανεξεταστεί τη Δευτέρα (24.11.2025) ενόψει του ταξιδιού στη Φλωρεντία. Αντιθέτως, ο Ζίνι μπήκε στην αποστολή για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες.

Ο Άρης ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς τους τραυματίες Γένσεν, Μισεουί, Καντεβέρε και Δώνη. Ο Χαμζά Μεντίλ έμεινε εκτός αποστολής καθώς κρίθηκε ανέτοιμος και ο Κώστας Γαλανόπουλος δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη πρώην ομάδα του, λόγω της αποβολή που είχε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Αντιθέτως ο Μανόλο Χιμένεθ μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του αρχηγό του, Φαμπιάνο, ο οποίος επέστρεψε κανονικά στην αποστολή.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα, Πενράις, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ζοάο Μαρίο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά, Σάνμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Μορουτάν, Παναγίδης, Μορόν

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Σάαλ και Ρόντε

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ντίγκερτ, Πολυχρόνης

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός / Novasports 2HD

19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά / Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Άρης / COSMOTE SPORT 1 HD