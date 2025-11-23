Αθλητικά

ΑΕΚ – Άρης: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League

Οι επιλογές των Νίκολιτς και Χιμένεθ για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Άρη
Ο Ζίνι σε αγώνα της ΑΕΚ
Ο Ζίνι σε αγώνα της ΑΕΚ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (23/11/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Άρη στην OPAP Arena για την 11η αγωνιστική της Super League, με τους προπονητές των δύο ομάδων να ανακοινώνουν τις ενδεκάδες της αναμέτρησης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επαναφέρει τον Ζίνι στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, ενώ βασικοί είναι και οι Μάνταλος και Καλοσκάμης στο χώρο του κέντρου, για το παιχνίδι με τον Άρη στην OPAP Arena.

Από την πλευρά των “κιτρίνων”, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει τους Πέρεθ και Αλφαρέλα πίσω από τον Μορόν στην επίθεση της ομάδας του, δείχνοντας ότι θα ψάξει το διπλό στο ντέρμπι με την Ένωση.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβιτς 

Η ενδεκάδα του Άρη (Χιμένεθ): Διούδης, Φαντικά, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Μορόν

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
204
88
78
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo