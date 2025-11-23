ΑΕΚ – Άρης: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (23/11/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Άρη στην OPAP Arena για την 11η αγωνιστική της Super League, με τους προπονητές των δύο ομάδων να ανακοινώνουν τις ενδεκάδες της αναμέτρησης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επαναφέρει τον Ζίνι στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, ενώ βασικοί είναι και οι Μάνταλος και Καλοσκάμης στο χώρο του κέντρου, για το παιχνίδι με τον Άρη στην OPAP Arena.

Από την πλευρά των “κιτρίνων”, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει τους Πέρεθ και Αλφαρέλα πίσω από τον Μορόν στην επίθεση της ομάδας του, δείχνοντας ότι θα ψάξει το διπλό στο ντέρμπι με την Ένωση.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβιτς