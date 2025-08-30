ΑΕΚ: Αυτό είναι το πρόγραμμα των αγώνων στη League Phase του Conference League – Πρεμιέρα στην έδρα της Τσέλιε

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην Ευρώπη και το βράδυ του Σαββάτου (30.08.2025) έμαθε το καλεντάρι των αγώνων που θα δώσει στη League Phase του Conference League.
Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την πορεία της στη διοργάνωση στις 2 Οκτωβρίου από τη Σλοβενία και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την παρουσία της στη συγκεκριμένη φάση του Conference League με τον αγώνα απέναντι στην Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια (18.12.2025, 22:00).
Το πλήρες πρόγραμμα των έξι αγωνιστικών της ΑΕΚ στη League Phase
1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
Τσέλιε – ΑΕΚ (22:00)
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
ΑΕΚ – Αμπερντίν (19:45)
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
ΑΕΚ – Σάμροκ (19:45)
4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
Φιορεντίνα – ΑΕΚ (22:00)
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ (19:45)
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
ΑΕΚ – Κραιόβα (22:00)