ΑΕΚ: Αυτό είναι το πρόγραμμα των αγώνων στη League Phase του Conference League – Πρεμιέρα στην έδρα της Τσέλιε

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην Ευρώπη και το βράδυ του Σαββάτου (30.08.2025) έμαθε το καλεντάρι των αγώνων που θα δώσει στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την πορεία της στη διοργάνωση στις 2 Οκτωβρίου από τη Σλοβενία και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την παρουσία της στη συγκεκριμένη φάση του Conference League με τον αγώνα απέναντι στην Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια (18.12.2025, 22:00).

Το πλήρες πρόγραμμα των έξι αγωνιστικών της ΑΕΚ στη League Phase

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

Τσέλιε – ΑΕΚ (22:00)

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΚ – Αμπερντίν (19:45)

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Σάμροκ (19:45)

4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

Φιορεντίνα – ΑΕΚ (22:00)

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ (19:45)

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Κραιόβα (22:00)