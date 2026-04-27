ΑΕΚ: Φιλική επτάρα της Ένωσης Κόντρα στην κυπριακή Κρασάβα με χατ τρικ του Ζίνι

Η ΑΕΚ έδωσε φιλικό με την κυπριακή Κρασάβα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (03/05/26, 21:00) και κέρδισε 7-1 με πρωταγωνιστή τον Ζίνι.

Το πρωί της Δευτέρας (27/04/26) η ΑΕΚ υποδέχτηκε στην Allwyn Arena την Κρασάβα, με τον Νίκολιτς να δοκιμάζει πράγματα για να είναι η ομάδα του όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στην τελική μάχη της κατάκτησης της Super League.

Ο Ζίνι επιβεβαίωσε ότι είναι σε καλή κατάσταση πετυχαίνοντας χατ τρικ στο φιλικό ξεμούδιασμα της Ένωσης. Δύο γκολ πρόσθεσε ο Μάριν, ενώ από ένα πέτυχαν οι Γκατσίνοβιτς και Ζοάο Μάριο.

Η Ένωση είναι στον +5 από τους δεύτερους Πειραιώτες στα πλέι οφ της Super League και στο +8 από τον τρίτο «δικέφαλο του Βορρά» και με νίκη στη Λεωφόρο θα κάνει το τρία στα τρία στο mini πρωτάθλημα για να «αγκαλιάσει» τον τίτλο.