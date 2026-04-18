ΑΕΚ: Φοβερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς στην τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, μετά από μία τελευταία “ανοιχτή” προπόνηση στην Allwyn Arena, όπου έδωσαν βροντερό “παρών” και οι οπαδοί της.

Μετά τη σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, οι οπαδοί της ΑΕΚ θέλησαν να στηρίξουν την ομάδα τους για τον αποκλεισμό από το Conference League και ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε κερκίδα… αγώνα στην Allwyn Arena, με χιλιάδες οπαδούς της Ένωσης να φτιάχνουν ατμόσφαιρα και να “ντοπάρουν” τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς.

αμός στην «Allwyn Arena» από τους φίλους της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση ενόψει ΠΑΟΚ #AEKFC pic.twitter.com/OsVLmXZ9eI — Sportal.gr (@SportalgrG) April 18, 2026

Οι φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών της ομάδας πριν την κρίσιμη μάχη τίτλου με τον ΠΑΟΚ ⚔️#AEKFC pic.twitter.com/TvUa0voMc9 — Sportal.gr (@SportalgrG) April 18, 2026

Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι φυσικά sold out για την ΑΕΚ.