ΑΕΚ: Γιόβιτς, Ρότα, Ρέλβας και Κοϊτά συμπλήρωσαν κάρτες και θα χάσουν ένα από τα επόμενα παιχνίδια της Super League

Η ΑΕΚ «απέδρασε» από την Τρίπολη με το διπλό με 1-0 επί του Αστέρα, αλλά είδε τέσσερις παίκτες της να δέχονται την κίτρινη κάρτα του διαιτητή και να χάνουν ένα από τα επόμενα 4 ματς της ομάδας του Νίκολιτς στη Super League.

Ο σκόρερ της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, αλλά και οι Ρότα, Ρέλβας και Κοϊτά αντίκρυσαν την κίτρινη κάρτα του διαιτητή Ευαγγέλου και πλέον καλούνται να εκτίσουν ποινή μίας αγωνιστικής στη Super League.

Ο προπονητής της ΑΕΚ θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα σε ποιο από τα επόμενα τέσσερα ματς της ομάδας του θα στερηθεί τον κάθε παίκτη, με την Ένωση να αντιμετωπίζει διαδοχικά τον Ολυμπιακό (εντός), τον Πανσερραϊκό (εκτός), τον ΠΑΟΚ (εκτός) και τον Λεβαδειακό (εντός).