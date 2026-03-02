ΑΕΚ: Η παρακάμερα με το κιτρινόμαυρο Πανθεσσαλικό, τις διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή και την γκολάρα του Ρέλβας

Με τον κόσμο της να δημιουργεί μια εκπληκτική εικόνα σε Βόλο και Πανθεσσαλικό και περισσότερους από 20.000 οπαδούς να “υπογράφουν” μια ιστορική μετακίνηση για εκτός έδρας παιχνίδι στην Ελλάδα, η ΑΕΚ αντιμετώπισε το απόγευμα της Κυριακής (01.03.2026) τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μένοντας στο 2-2.

Όπως αναφέρεται και σε σχετικό κείμενο της ΠΑΕ ΑΕΚ “… οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 14′ με τον Κόμπα, όμως η ΑΕΚ απάντησε στο 34’ με κεφαλιά του Βάργκα, έπειτα από σέντρα του Μαρίν και στην εκπνοή του πρώτου μέρους είδε τον διαιτητή Τσιμεντερίδη να καταλογίζει πέναλτι υπέρ της και στη συνέχεια να το παίρνει πίσω, κατόπιν παρέμβασης του VAR Παπαδόπουλου.

Στο 61’ συνέβη… το αντίθετο, με τον VAR να καλεί τον διαιτητή για να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Βόλου, το οποίο ο Ουρτάδο εκμεταλλεύτηκε για να κάνει το 2-1. Στο 71’ και το 82’ ακυρώθηκαν γκολ των Βάργκα και Ρότα ως οφσάιντ, ενώ οι Κοϊτά (80’) και Γιόβιτς (86’) είδαν τις προσπάθειές τους να σταματούν στο δοκάρι. Τελικά, στο 90+8’ ο Ρέλβας με ένα άπιαστο σουτ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα”.

Η κάμερα του ΑΕΚ ΤV ήταν στο Πανθεσσαλικό και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.

Η εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ στην πόλη του Βόλου και στο Στάδιο, τα παράπονα που είχαν οι “κιτρινόμαυροι” προς τον διαιτητή Τσιμεντερίδη κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και το “λυτρωτικό” φινάλε με την γκολάρα του Ρέλβας.