ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Μπάρναμπας Βάργκα στην Ένωση

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την Τρίτη (06.01.2026) την απόκτηση του Μπάρναμπας Βάργκα και μια ημέρα μετά ο Ούγγρος επιθετικός φόρεσε τα κιτρινόμαυρα και βρέθηκε στα Σπάτα για την πρώτη του προπόνηση στην Ένωση.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα συμμετείχε χωρίς περιορισμούς στην προπόνηση της ΑΕΚ, ακολουθώντας τον ρυθμό προγράμματος της ομάδας και αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Ο Ούγγρος επιθετικός έρχεται από ένα παραγωγικό εξάμηνο με τη Φερεντσβάρος, όπου βρήκε δίχτυα 20 φορές, και αποκτήθηκε με επένδυση που αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.

Στόχος του τεχνικού επιτελείου είναι η άμεση ενσωμάτωσή του, καθώς ο διεθνής Ούγγρος αποτελεί βασική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Θυμίζουμε ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε αναφέρει: “Ο Μπαρναμπάς θα ταξιδέψει μαζί μας στην Θεσσαλονίκη (σ.σ. Για το ματς με τον Άρη). Θα βρίσκεται στην αποστολή. Σίγουρα θα πάρει μερικά λεπτά”.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε μέσα από video στα social media τα πρώτα “βήματα” του Βάργκα στην Ένωση.