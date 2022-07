Τη φανέλα της ΑΕΚ θα φοράει και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Αντώνης Κόνιαρης. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε επίσημα ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα συνεχιστεί.

ΑΕΚ και Κόνιαρης συνεχίζουν μαζί και τη νέα σεζόν. Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ αποκτήθηκε από την Ένωση τον Δεκέμβριο του 2021, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του έπειτα από τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στη θητεία του στον Ιωνικό.

Την περασμένη σεζόν, ο Κόνιαρης πρόλαβε να αγωνιστεί σε 6 παιχνίδια έχοντας μέσο όρο 2,6 πόντους και 10’20” ανά παιχνίδι.

This year is gonna be his year 🚀



🟡#AEKBC #Queen⚫ pic.twitter.com/Qf8zpWCdFb