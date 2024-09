ΑΕΚ και Τσέλσι έχουν διαφωνίες για Φοφανά σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Η μεταγραφή του Φοφανά στην ΑΕΚ παρουσιάζει δυσκολίες το τελευταίο διάστημα, καθώς όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση έχει ορισμένες διαφωνίες με την Τσέλσι.

Μπορεί το πρωί της Τετάρτης (11/09/24) η ΑΕΚ να ήταν μια ανάσα από την απόκτηση του Νταβίντ Ντατρό Φοφανά, ωστόσο στην υπόθεση έχουν παρουσιαστεί ορισμένα εμπόδια.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε πρώτος την είδηση, οι διαπραγματεύσεις έχουν κολλήσει, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγείται σε θρίλερ.

«Θέματα της τελευταίας στιγμής ανάμεσα στην Τσέλσι και την ΑΕΚ για τον Φοφανά, όταν οι ομάδες ξεκίνησαν να ανταλλάζουν έγραφα για την μεταγραφή» αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος.

