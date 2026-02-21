ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Γιγαντοοθόνη έξω από το γήπεδο και κάλεσμα της Ένωση στους οπαδούς

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Super League, σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας στην Allwyn Arena, αλλά έξω από το γήπεδο αναμένονται χιλιάδες οπαδοί της ομάδας.

Κι αυτό γιατί η ΑΕΚ θα τοποθετήσει γιγαντοοθόνη έξω από την “Αγιά Σοφιά” και έκανε κάλεσμα στους οπαδούς του να συγκεντρωθούν στην πλατεία του αετού, για να παρακολουθήσουν μαζί το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και να δημιουργήσουν τη δική τους ατμόσφαιρα κερκίδας.

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ΑΕΚ έγραψε σε ανάρτησή της τα εξής: «Και την Κυριακή όλα Κιτρινόμαυρα στη Νέα Φιλαδέλφεια! Δίπλα στην ΑΕΚ στο ματς με τον Λεβαδειακό, έξω από το γήπεδό μας. Ραντεβού στην Πλατεία Αετού, από τις 17.00 με πρόγραμμα με dj, live performance, γιγαντοοθόνη, dancing show, pre game και post game events».