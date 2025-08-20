Αθλητικά

ΑΕΚ: Με Νίκλας Ελίασον αλλά χωρίς Αντονί Μαρσιάλ στην έδρα της Άντερλεχτ

Η αποστολή της Ένωσης για το ματς στις Βρυξέλλες
(ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
(ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (20.08.2025) για τις Βρυξέλλες, ενόψει του πρώτο της ματς με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League. Η Ένωση έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των παικτών που απαρτίζουν την αποστολή της ομάδας για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση (21.08.2025, 21:00).

Ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε στους εκλεκτούς του τον Νίκλας Ελίασον, τη στιγμή που ο Αντονί Μαρσιάλ έμεινε εκτός αποστολής. Ο Γάλλος επιθετικός είχε κάποιες ενοχλήσεις και δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί στο πρώτο ματς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ.

Η αποστολή της ΑΕΚ αποτελείται από τους:

Στρακοσα, Μπρινιολι Αγγελόπουλος Μουκουντί Ρότα Πηλιος Βιντα Χρυσόπουλος Κοσίδης Πενράις Ρέλβας Γιονσον Πινεδα Μανταλος Μαριν Λιουμπισιτς Κουτεσα Γκατσινοβιτς Ελιασον Κοϊτά Πιερό Γιόβιτς Ζίνι.

