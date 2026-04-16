Αθλητικά

ΑΕΚ: Μπάρλεϊ και Νάναλι στην καλύτερη πεντάδα των προημιτελικών του BCL

Ξεχώρισαν οι δύο Αμερικανοί της ΑΕΚ στα ματς με την Μπανταλόνα
Ο Μπάρτλεϊ με τον Νάναλι πανηγυρίζουν για την ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ απέκλεισε την Μπανταλόνα στα προημιτελικά και πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση στο Final 4 του BCL, χάρη και στις σπουδαίες εμφανίσεις των Τζέιμς Νάναλι και Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Οι δύο παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν κομβικοί στη σειρά με την Μπανταλόνα και στο ματς πρόκρισης στη Sunel Arena, με το BCL να τοποθετεί τόσο τον Τζέιμς Νάναλι, όσο και τον Φρανκ Μπάρτλεϊ στην καλύτερη 5άδα της διοργάνωσης για τη φάση των “8”.

Μαζί τους ήταν ο Ρίκι Ρούμπιο της ηττημένης Μπανταλόνα, ο Τζέρικ Χάρντινγκ της Λιέτουβος Ρίτας και ο Τζόρτζι Σερμαντίνι της Γκραν Κανάρια. Από αυτούς θα προκύψει έτσι και ο MVP των προημιτελικών του BCL.

Η ΑΕΚ και το BCL ετοιμάζονται πλέον για το Final 4.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
229
184
106
102
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo