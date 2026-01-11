ΑΕΚ – Μύκονος Betsson 90-65: Άνετη νίκη για το Δικέφαλο στη GBL

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 90-65 κόντρα στη Μύκονο Betsson εντός έδρας και έφτασε τις 9 μετά την 14η αγωνιστική της GBL.

Ο Γκρέι ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και της ΑΕΚ με 21 πόντους, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ. Ο Μπάρτλει ακολούθησε στο σκοράρισμα με 15 πόντους, μοιράζοντας και 7 ασίστ ενάντια στη Μύκονο Betsson.

Για τους φιλοξενούμενους ο Μπριγκς ήταν ο κορυφαίος με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας των Κυκλάδων.

Πλέον η Ένωση έχει ρεκόρ 9-4 και παραμένει στην 4η θέση της GBL, ενώ η Μύκονος Betsson είναι στην έκτη θέση με ρεκόρ 6-7.

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ θα παίξει εκτός έδρας με την Καρδίτσα (17/1, 18:15), ενώ η Μύκονος Betsson θα υποδεχθεί τον Κολοσσό Ρόδου (18/1, 13:00).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-16, 44-43, 67-54, 90-65