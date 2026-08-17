ΑΕΚ: Ο Αριάγκα αντικατέστησε τον Σαχαμπό στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή της λίστα, αφού ο Κέρβιν Αριάγκα πήρε τη θέση του Χακίμ Σαχαμπό για τα ματς με τη Λέφσκι Σόφιας, με το πρώτο να είναι αύριο (17/08/26, 22:00) στη Βουλγαρία.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κέρβιν Αριάγκα, η ΑΕΚ τον έβαλε στην ευρωπαϊκή της λίστα για να προσφέρει λύσεις στο χώρο του κέντρου, κυρίως για το δεύτερο ματς, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν έχει προλάβει να προπονηθεί με τους συμπαίκτες του.

Την λίστα της ΑΕΚ για τα ματς με τους Βούλγαρους συμπληρώνουν οι Στρακόσια, Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Κάιρινεν, Αριάγκα, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι, Βάργκα, ενώ στη λίστα Β είναι ο Μπαλαμώτης.