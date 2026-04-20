ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει βρει τη συνταγή για τα ντέρμπι που οδηγεί την Ένωση στην κατάκτηση της Super League

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με δύο νίκες κόντρα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στα playoffs της Super League, κάτι που την έχει φέρει κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Μάρκο Νίκολιτς να φαίνεται πως έχει βρει τον τρόπο να «χτυπάει» αυτά τα παιχνίδια.

Ο ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena είχε 61% κατοχής της μπάλας, με την ΑΕΚ να πιέζει ψηλά, ειδικά μετά το πρώτο τέταρτο με σκορπό να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατό λάθος στην ανάπτυξη του δικεφάλου για να πάρει το τρίποντο, κάτι που έκανε και στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Μάρκο Νίκολιτς.

Μπορεί η ΑΕΚ να μην είχε την μπάλα στα πόδια της κατάφερε όμως να κάνει 20 τελικές προσπάθειες για να έχει 2.29 expected goals, κάτι που μετουσιώθηκε στο άνετο και επιβλητικό 3-0 κατά του ΠΑΟΚ.

Η εικόνα του αγώνα ήταν μόνο ΑΕΚ, παρότι δεν είχε την κατοχή της μπάλας. Είχε, όμως τον απόλυτο έλεγχο του ματς. Οι Πινέδα και Περέιρα «όργωσαν» τον άξονα του γηπέδου με πολλά τρεξίματα, νικώντας κατά κράτος σε όλες τις μονομαχίες κόντρα στους Οζντόεφ και Ζαφείρη.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι η Ένωση είχε 33 επαφές με την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, παρότι δεν είχε την μπάλα στα πόδια της στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ο «δικέφαλος του Βορρά» είχε 15.

Παρόμοιος ήταν και ο τρόπος με τον οποίο νίκησε και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες είχαν 63% κατοχής της μπάλας έναντι 37% της Ένωσης, όμως δεν κατάφεραν να απειλήσουν την εστία του Στρακόσα.

Μπορεί η ΑΕΚ να μην είχε την καθηλωτική εμφάνιση που είχε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όμως αν αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για ένα εκτός έδρας ντέρμπι, αυτό εξηγείται απόλυτα. «Χτύπησε» και πάλι εκμεταλλευόμενη την ταχύτητα και την εκτελεστική δεινότητα του Κοϊτά, κάτι που την έχει φέρει στο +5 από τον Ολυμπιακό 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε της Super League.

Πλέον, η ΑΕΚ έχει την τύχη στα χέρια της και για να χάσει το πρωτάθλημα θα πρέπει να το «χαρίσει», καθώς έχει δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και αν πάρει έστω και 4 πόντους θα είναι ακόμα πιο κοντά στον τίτλο, περιμένοντας τον ΠΑΟΚ να κόψει κάποιους βαθμούς από τον Ολυμπιακό στην 3η και 4η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της Ένωσης μέχρι το φινάλε

03/05/26, 21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10/05/26, 19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

13/05/26, 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

17/05/26, 19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός