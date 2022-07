Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, με τη μορφή δανεισμού από τη Θέλτα, είναι με κάθε επισημότητα ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός ανακοινώθηκε από την Ένωση.

Ο Ορμπελίν Πινέδα πέρασε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που έκανε στην Ολλανδία, φόρεσε την κιτρινόμαυρη φανέλα και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο Μεξικανός θα αγωνιστεί στην Ένωση με τη μορφή δανεισμού -από τη Θέλτα- για την επόμενη σεζόν. Ο 26χρονος χαφ επέλεξε να φορά τον αριθμό «13» στη φανέλα του, με την οποία μάλιστα πόζαρε.

Να αναφέρουμε ότι ο Πινέδα συμμετείχε την Παρασκευή (15.07.2022) στο προπονητικό διπλό της ΑΕΚ. Ο Μεξικανός μεσοεπιθετικός έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έπιασε άμεσα δουλειά σε φουλ ρυθμούς.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μεξικανού διεθνή μεσοεπιθετικού Ορμπελίν Πινέδα, με τη μορφή δανεισμού από την ισπανική Θέλτα του Βίγκο, έως το καλοκαίρι του 2023.

Ο Ορμπελίν Πινέδα Αλβαράδο γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου του 1996 στην Κογιούκα ντε Καταλάν του Μεξικό. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις ακαδημίες της Κερέταρο, με την οποία πραγματοποίησε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 18 ετών. Συνολικά αγωνίστηκε σε 59 ματς (9 γκολ, 5 ασίστ), πριν η Τσίβας αποφασίσει να καταβάλει το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει τον Ιανουάριο του 2016.

Με την ομάδα της Γκουαδαλαχάρα αγωνίστηκε σε 127 παιχνίδια την επόμενη τριετία, έχοντας 10 γκολ και 8 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2019 ο Πινέδα έκανε ακόμη μια ακριβή μεταγραφή, με την Κρουζ Αζουλ να διαθέτει περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ για να τον εντάξει στο ρόστερ της. Φόρεσε τη φανέλα της σε 113 παιχνίδια, σκοράροντας 13 φορές και βγάζοντας 16 ασίστ.

Τον Ιανουάριο του 2022 αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Θέλτα και στο δεύτερο μισό της σεζόν 2021-22 κατέγραψε 7 συμμετοχές. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα (2017), ένα Κύπελλο (2017), ένα Σούπερ Καπ (2016) και ένα Champions League Κεντρικής Αμερικής(2018) με την Τσίβας, όπως επίσης ένα Πρωτάθλημα (2021), ένα Λιγκ Καπ (2019) και ένα Σούπερ Καπ (2019) με την Κρουζ Αζούλ.

Υπήρξε διεθνής με τις «μικρές» Εθνικές ομάδες του Μεξικού και σε ηλικία 20 ετών έκανε ντεμπούτο στην Εθνική Ανδρών της χώρας του. Μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί σε 45 παιχνίδια και έχει σκοράρει 6 φορές. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το 2019 το Πρωτάθλημα Βορείου Αμερικής, όπως επίσης και αυτής που έφτασε μέχρι τον τελικό της ίδιας διοργάνωσης το 2021.

Όρμπε, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

