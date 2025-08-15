Αθλητικά

ΑΕΚ: Οι ώρες και οι διαιτητές των αγώνων της Ένωσης με την Άντερλεχτ στα playoffs του Conference League

Η UEFA έδωσε όλες τις πληροφορίες που φορούν τα δυο ματς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ
Ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ
Ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ (ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Μια ημέρα μετά την πρόκριση τη ΑΕΚ επί του Άρη Λεμεσού, η UEFA όρισε τα παιχνίδια της Ένωσης με την Άντερλεχτ στα play off του Conference League, όπως και τους διαιτητές.

Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της ματς στην έδρα της Άντερλεχτ, στις 21.08.2025 και ώρα 21:00, με τον Γάλλο διαιτητή, Ζερόμ Μπριζάρ, διευθύνει την αναμέτρηση, με βοηθούς τους Αλέξις Ογκέρ και Αουρελιέν Ντρουέ,. 4ος είναι ο Τομάς Λεονάρντ.

Η ρεβάνς η οποία θα διεξαχθεί στην OPAP Arena θα διεξαχθεί στις 28.08.2025 και θα κάνει “σέντρα” στις 21:00. Διαιτητής στο ματς τη Νέας Φιλαδέλφειας ορίστηκε ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι. Βοηθοί του είναι οι Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, 4ος ο Ντάνιελ Χίγκραφ. Στο VAR θα είναι ο Τομ Χάραλντ Χάγκεν, με βοηθό τον Μάριους Λίεν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo