ΑΕΚ: Οι ώρες και οι διαιτητές των αγώνων της Ένωσης με την Άντερλεχτ στα playoffs του Conference League

Μια ημέρα μετά την πρόκριση τη ΑΕΚ επί του Άρη Λεμεσού, η UEFA όρισε τα παιχνίδια της Ένωσης με την Άντερλεχτ στα play off του Conference League, όπως και τους διαιτητές.

Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της ματς στην έδρα της Άντερλεχτ, στις 21.08.2025 και ώρα 21:00, με τον Γάλλο διαιτητή, Ζερόμ Μπριζάρ, διευθύνει την αναμέτρηση, με βοηθούς τους Αλέξις Ογκέρ και Αουρελιέν Ντρουέ,. 4ος είναι ο Τομάς Λεονάρντ.

Η ρεβάνς η οποία θα διεξαχθεί στην OPAP Arena θα διεξαχθεί στις 28.08.2025 και θα κάνει “σέντρα” στις 21:00. Διαιτητής στο ματς τη Νέας Φιλαδέλφειας ορίστηκε ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι. Βοηθοί του είναι οι Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, 4ος ο Ντάνιελ Χίγκραφ. Στο VAR θα είναι ο Τομ Χάραλντ Χάγκεν, με βοηθό τον Μάριους Λίεν.