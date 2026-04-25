ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Πέρασε από τη Sunel Arena και ολοκλήρωσε αήττητος τη regular season στη GBL

Η ΑΕΚ κοίταξε στα… μάτια τον Ολυμπιακό μέσα στη Sunel Arena, όμως οι “ερυθρόλευκοι” ήταν εκείνοι που έφυγαν με τη νίκη από τα Άνω Λιόσια (94-84), ολοκληρώνοντας έτσι αήττητοι τη φετινή κανονική περίοδο της Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός έκανε έτσι το 24-0 στην Α1 μπάσκετ των ανδρών, ενώ η ΑΕΚ είδε το ρεκόρ της να πέφτει στο 16-8 και να τερματίζει στη 4η θέση, μετά και τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Αμαρουσίου.

Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ είχαν από 14 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει 11 πόντους, βάζοντας τους 9 από αυτούς στο τρίτο δεκάλεπτο.

Για την ΑΕΚ, οι 19 πόντοι του Φρανκ Μπάρτλεϊ και οι 14 του ΡαϊΚουάν Γκρέι δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα στη Sunel Arena, που ήταν η 4η φετινή.

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει έτσι με ιδανική ψυχολογία, να αντιμετωπίσει τη Μονακό στα playoffs Euroleague, ενώ η ΑΕΚ έχει μπροστά της το Final 4 στο BCL, με τον Τζέιμς Νάναλι να είναι αμφίβολος, αφού υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό πόδι και κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός δράσης.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-46, 64-68, 84-94

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 14 (4/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φλιώνης 8 (2/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Φίζελ 7 (3/6 δίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Μπάρτλεϊ 21 (4/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 10 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Σκορδίλης 1, Μπράουν 10 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κατσίβελης (0/7 σουτ), Λεκαβίτσιους 13 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Γουορντ 6 (3/3 δίποντα, 3 ασίστ), Βεζένκοβ 11 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 14 (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 10 (5/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Μόρις 6 (3/3 δίποντα, 2 ασίστ), Παπανικολάου 12 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Πίτερς 7 (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 11 (5/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 14 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 19/38 δίποντα, 12/24 τρίποντα, 10/14 βολές, 25 ριμπάουντ (16 αμυντικά – 9 επιθετικά), 18 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 9 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 28/39 δίποντα, 9/23 τρίποντα, 11/17 βολές, 35 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 12 επιθετικά), 24 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 12 λάθη, 20 φάουλ