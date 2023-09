Η περσινη ή πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον φετινό πρωτοπόρο Ολυμπιακό στην OPAP Arena, σε ένα μεγάλο ντέρμπι για την 4η αγωνιστική της Super League 1.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα ψάξουν τη νίκη στο πρώτο ντέρμπι τους στη σεζόν στη Super League 1, με Ματίας Αλμέιδα και Ντιέγκο Μαρτίνεθ να επεφυλλάσουν εκπλήξεις στις ενδεκάδες του αγώνα. Ο προπονητής της Ένωσης επέλεξε τον Αραούχο για βασικό, ενώ ο τεχνικός των Πειραιωτών ξεκινάει τον νεοαποκτηθέντα Ποντένσε.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ



Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Τσούμπερ, Ελίασον, Αραούχο και Πόνσε.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Κίνι, Φρέιρε, Ρέτσος, Ροντινέι, Χέσε, Καμαρά, Φορτούνης, Ποντένσε, Μασούρας και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #AEKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/AMS1rUT0Ip