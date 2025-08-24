ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Νίκη ψυχολογίας πριν την ρεβάνς με την Άντερλεχτ θέλει η Ένωση

Με στόχο ένα δυνατό ξεκίνημα στη νέα σεζόν, αλλά και το βλέμμα στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για το Conference League, η ΑΕΚ υποδέχεται (20:15, COSMOTE Sport 1, live από το Newsit.gr) τον Πανσερραϊκό στην OPAP Arena, στην πρεμιέρα της για το πρωτάθλημα της Super League.

Η ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της, αναμένεται να έχει αλλαγές στην αρχική της ενδεκάδα, με τον Σέρβο τεχνικό να προφυλάσσει βασικούς παίκτες ενόψει της κρίσιμης ευρωπαϊκής αναμέτρησης της Πέμπτης (28/8/25). Ο Νίκολιτς, αν και είχε δικαίωμα να ζητήσει αναβολή του αγώνα, επέλεξε να μην το κάνει, και ετοιμάζει αρκετά νέα πρόσωπα απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Εκτός πλάνων για την αναμέτρηση είναι οι τραυματίες Περέιρα και Γκατσίνοβιτς, ενώ ο Πέτρος Μάνταλος που είναι τιμωρημένος για το παιχνίδι απέναντι στους Βέλγους αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού. Κάτι αντίστοιχο πιθανότατα να γίνει με τον Βίντα, ενώ επίσης θέση στην ενδεκάδα της Ένωσης διεκδικούν ο Πενράις αντί του Πήλιου και ο Πινέδα αντί του Λιούμπισιτς.

Από την άλλη πλευρά, ο Πανσερραϊκός, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να συνεχίσει την καλή παράδοση που έχει απέναντι στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Παρά το περσινό 5-0 στην OPAP Arena, η ομάδα των Σερρών είχε αποσπάσει ισοπαλία 1-1 στην πρεμιέρα του περσινού πρωταθλήματος, ενώ στην έδρα της είχε μία νίκη (1-0) και μία ισοπαλία (2-2) όντας μια ομάδα που δυσκολεύει πάρα πολύ τους «κιτρινόμαυρους».

Η φετινή σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Πανσερραϊκό, καθώς αποκλείστηκε στο Κύπελλο από την Καβάλα στη διαδικασία των πέναλτι, με τον προπονητή του να αποβάλλεται και να μην δίνει το παρών στον πάγκο των «λιονταριών» απόψε.

Εκτός αποστολής για το αποψινό ματς είναι οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού:

Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν.

Διαιτητικές

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Α’ Βοηθός: Ιωάννης Μηνούδης (Πιερίας)

Β’ Βοηθός: Χρήστος Ψύλλος (Πιερίας)

4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)