ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 27-25: Πήρε το ντέρμπι των Δικεφάλων και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους τελικούς της Handball Premier

Κιτρινόμαυρη πρόκριση! Η ΑΕΚ νίκησε εντός έδρας τον ΠΑΟΚ με 27-25, έκανε το 2-1 στη σειρά των ημιτελικών του πρωταθλήματος χάντμπολ και έκλεισε θέση στους τελικούς όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό.

Μπορεί το σημερινό (27.04.2026) ντέρμπι «Δικεφάλων» να ήταν ένας “τελικός” πρόκρισης, ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε, με πολύ καλή άμυνα, ταχύτητα και σωστές επιλογές στην επίθεση, να αποκτήσει διψήφιο προβάδισμα κόντρα στον ΠΑΟΚ, από το πρώτο μέρος.

Οι “κιτρινόμαυροι” προηγήθηκαν 13-3 λίγο μετά το 20ό λεπτό της αναμέτρησης και έφτασαν το υπέρ τους προβάδισμα ως το +11 (14-3), ωστόσο, ο “Δικέφαλος του βορρά” αντεπιτέθηκε και μείωσε σε 23-20, λίγο πριν τη συμπλήρωση 50 λεπτών στο ματς. Με πέναλτι του Δομπρή ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο -2 (26-24), 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν πλέον άλλο χρόνο στη διάθεσή τους για την ανατροπή…

Έτσι, η ΑΕΚ έφτασε στη νίκη-πρόκριση στους τελικούς και πέτυχε τον -μίνιμουμ- στόχο της διεκδίκησης του τίτλου, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει την… υπέρβαση και ολοκλήρωσε μια πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα, κατά την οποία τερμάτισε τρίτος στην κανονική περίοδο, έχοντας νικήσει στη Μίκρα τόσο την ΑΕΚ, όσο και τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή στους τελικούς της Handball Premier, με τα ματς να ξεκινούν την Παρασκευή (01.05.2026).

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 6-2, 9-3, 12-3, 15-5, 18-10 (ημίχ), 20-12, 22-15, 23-17, 23-20, 25-22, 27-25.