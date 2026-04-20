ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 37-31: Η Ένωση του χάλασε τα γενέθλια και έκανε πρώτο βήμα για τους τελικούς της Handball Premier

Κιτρινόμαυρο το ντέρμπι δικεφάλων
Ανήμερα των γενεθλίων του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του συλλόγου, η ΑΕΚ νίκησε τους Θεσσαλονικείς (37-31) στο “Γ. Κασιμάτης” κι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Hanball Premier!

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα τριών γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν επέτρεψε στους “κιτρινόμαυρους” να ξεφύγουν στο σκορ, αλλά και προηγήθηκε 18-16 στο 28΄.

Το ημίχρονο έληξε με τις δύο ομάδες ισόπαλες 19-19, αλλά η Ένωση ανέκτησε προβάδισμα τριών τερμάτων (29-26) στο 46΄. Η ΑΕΚ έφτασε στο +4 (31-27) στο 49΄, ενώ απέκτησε “αέρα” πέντε τερμάτων στο 56΄ (34-29), “κλειδώνοντας” ουσιαστικά τη νίκη και το 1-0.

Η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις δύο νίκες, με την ΑΕΚ να έχει κάνει αυτή τη στιγμή το 1-0. Το δεύτερο ντέρμπι “δικεφάλων” της σειράς είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Πέμπτη (23.04.2026, 17:00 – ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) στο “Σπίτι του Χάντμπολ”.

Στο ενδεχόμενο αντίδρασης και ισοφάρισης του ΠΑΟΚ, τότε η σειρά θα επιστρέψει εκ νέου στο ΟΑΚΑ για τρίτο παιχνίδι την ερχόμενη Δευτέρα (27.04.2026, 16:30).

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-5, 10-10, 13-12, 16-16, 19-19 (ημ.), 21-20, 23-22, 27-25, 31-27, 33-29, 37-31.

